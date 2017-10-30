Брюс Уиллис со страшной "сестрой-близняшкой" шокировали костюмами на Хэллоуин (фото)

В субботу вечером прошла ежегодная благотворительная вечеринка М. Найти Шьямалана, посвященная Хэллоуину. Режиссер уже не первый год устраивает такие мероприятия, называя их Shyamaween. Обычно звезды являются в таком виде, что узнать их трудно.

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В этом году всех "положил на лопатки" артист Брюс Уиллис. 62-летний Брюс уговорил своего давнего приятеля — продюсера Стивена Дж. Эдса нарядиться девочками-близняшками из фильма Стэнли Кубрика 1980 года, пишет издание "Лиза".

Брюс и Стивен надели одинаковые голубые платья, белые гольфы и черные туфельки. Также мужчины нарядились в парики и прикололи к искусственным волосам по большому голубому цветку. При этом оставили свои бороды… Герои вечеринки постоянно хихикали и перебрасывались шуточками. Добавим, что девочки-близняшки – героини давнего хоррора Стэнли Кубрика «Сияние», уже ставшего классикой. Свой фильм Кубрик снял по повести Стивена Кинга, а эти девочки-близняшки вошли в число самых жутких кинопризраков.

Между прочим, кадром в социальной сети поделилась супруга Брюса – Эмма Хеминг, написав, что если бы за костюмы вручали «Оскаров», то эти двое точно оказались бы победителями.