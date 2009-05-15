Киркоров вышел из состава жюри Евровидения-2009

Певец и продюсер Филипп Киркоров объявил, что выходит из состава российского профессионального жюри "Евровидения-2009", передает РИА "Новости".

"Я считаю, что мне стоит воздержаться от участия в судействе в составе профессионального жюри. Я принимаю слишком активное участие в жизни конкурса, а с некоторыми из конкурсантов - как, например, с Сакисом Рувасом - меня связывают многолетние дружеские отношения", - цитирует его слова директор дирекции общественных связей Первого канала Лариса Крымова.

"Я благодарен за честь, оказанную мне организаторами конкурса, быть председателем профессионального жюри конкурса. Эта работа безусловно мне интересна, поскольку на протяжении многих лет я имел непосредственное отношение к "Евровидению" - сначала в качестве участника, затем в роли продюсера, консультанта и просто болельщика", - добавил он.

Киркоров опасается, что его дружеские отношения с некоторыми конкурсантами могут "вызвать у участников и стран, представивших их на конкурс, сомнения в объективности решений российского жюри".

"Разумеется, и я, и мои коллеги прекрасно понимаем, что для профессионала, когда он выставляет баллы конкурсантам, никакие личные симпатии роли не играют. Однако я не могу допустить даже малейшей возможности сомнений в объективности профессионального российского жюри, поэтому принял решение выйти из его состава", - пояснил певец.

Он добавил, что примет участие в финале конкурса в качестве комментатора российского эфира.

По сообщению агенства, профессиональное российское жюри конкурса "Евровидение-2009" возглавит продюсер Игорь Матвиенко.