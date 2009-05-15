Сегодня абитуриенты сдают тесты по географии

Сегодня в Украине состоится внешнее независимое оценивание по географии.

Для прохождения этого теста зарегистрировались 56 тысяч 690 человек или 12,9% от общего количества зарегистрированных, сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания.

В 10.30 для участников внешнего оценивания откроет двери 271 пункт тестирования, где будут работать 10 тысяч 878 подготовленных работников. Всего для тестирования уже подготовлено свыше 4 тысяч аудиторий.

74,8% выпускников текущего и предыдущих лет, которые принимают участие в нынешнем тестировании, избрали для прохождения теста по географии украинский язык, 21,3% - русский. Другие языки избрало меньше половины процента участников.

Больше всего желающих проверить свои знания по географии оказалось в Киеве и Крыму (7 тысяч 809 и 4 тысячи 602 человека соответственно), меньше всего – в Херсонской (940) и Кировоградской областях (840 участников).

Тестирование по географии начнется в 11.00 и будет продолжаться два часа, на протяжении которых участники должны решить 60 заданий по общей географии, географии материков и океанов, географии Украины, экономической и социальной географии мира.

В прошлом году количество любителей проверить свои знания по географии составляло 30 тысяч 896 человек.