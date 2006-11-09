В Донецкой области - вооруженное нападение на отделение “Ощадбанка”
13:07, 09 ноября 2006Общество
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Злоумышленник ранил заведующую и кассира
8 ноября в 17.10 в Краматорске Донецкой области неизвестный ворвался в отделение “Ощадбанка” Украины, из огнестрельного оружия ранил в голову заведующую и кассира, похитил тысячу гривен и тысячу российских рублей и исчез.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, на месте события изъяты две гильзы калибра 8 мм.
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