В Севастополе 5 оперативных групп ищут источник загрязнения воды

Исполнительная власть Севастополя считает, что нет оснований для паники в связи с непригодностью для употребления водопроводной воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня после завершения первого заседания городского штаба гражданской обороны. (УНИАН: информацию с соответствующей рекомендацией утром распространило городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций утром через электронные СМИ).

С.КУНИЦЫН сообщил, что сейчас источник и причина загрязнения воды неизвестны. По его словам, установлено, что Чернореченское водохранилище (самое большое в городе - УНИАН) не является источником загрязнения. Установлено также, что вода в районе реки Байдарка не соответствует одному из 24 стандартов – по запаху. Там сейчас спускается вода из накопителя, который будет промываться. С целью профилактики не рекомендовано пока еще употреблять водопроводную воду в центральной части города, Инкермане и Балаклаве.

В городской государственной администрации УНИАН также сообщили, что отрабатываются различные версии относительно источника загрязнения, начиная от возможной утечки химических веществ, применяемых в Вооруженных силах, и заканчивая смывами от несанкционированных свалок. Работает 5 оперативных групп, которые ищут источник загрязнения. Отобранные пробы воды отправлены в Киевский институт токсикологии.

В 14.30 в горгосадминистрации должно состояться еще одно заседание штаба гражданской обороны города по данному вопросу.

В торговой сети города не стихает ажиотажный спрос на питьевую воду, который начался около 8 утра.