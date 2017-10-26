Жутко худая: в индийском музее Мадам Тюссо выставили фигуру Анджелины Джоли (видео)

В Нью-Дели (Индия) в Музее мадам Тюссо была представлена новая восковая фигура Анджелины Джоли. Об этом передает ТСН.

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Презентация фигуры прошла пару дней назад. Отметим, что это не первая восковая копия 42-летней Джоли. Фигура очень похожа на актрису. Ее одели в черное кружевное платье, которое имеет высокий разрез, а на ее шее блестит драгоценное колье.

Приедет ли сама Анджелина Джоли посмотреть на восковую копию, пока что неизвестно. У актрисы очень напряженный рабочий график. Помимо этого, она одна занимается воспитанием шестерых детей.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в лондонском Музее мадам Тюссо разделили Анджелину Джоли и Питта.