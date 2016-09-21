Герой фильма "Сумерки" развел пару Джоли и Питта в музее мадам Тюссо

Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в музее, они быстро отреагировали на новости о разводе знаменитой голливудской пары, отразив это расставание в своей экспозиции.

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Восковые фигуры Джоли и Питта были представлены в 2013 году. «Копии» актеров стояли вместе, но теперь они находятся на «уважительном расстоянии» друг от друга, отметил представитель музея.

По его словам, статуя Джоли расположена рядом с восковой фигурой Николь Кидман, а статуя Питта - с восковой фигурой Моргана Фримана.

Судя по фото из Twitter музея, между «копиями» Джоли и Питта поставили восковую статую Роберта Паттинсона.

Напомним, после двух лет официального брака и одиннадцати лет отношений Джоли заявила, что уходит и просит дать ей опеку над шестью детьми.