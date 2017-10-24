В "Укроборонпроме" отреагировали на журналистское расследование о коррупции в концерне

В ГК «Укроборонпром» отреагировали на журналистское расследование программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом, в котором говорится о перечислении концерном бюджетных денег на счета фиктивных фирм.

В пресс-службе «Укроборонпрома» утверждают, что Бигус во время своего журналистского расследования допустил ряд ошибок.

«В программе Дениса Бигуса показывается, что "Укроборонпром" получил с 2014 по 2017 годы 149 миллиардов гривен, из которых лишь в 2016 году, как утверждают журналисты, 58 миллиардов гривен. Но, в 2016 году весь государственный оборонный заказ, по которому во все силовые структуры Украины поставляется вооружение и военная техника, составило лишь 8,6 млрд гривен. То есть все Вооруженные Силы, Национальная гвардия, пограничники, СБУ и другие силовые структуры Украины получили вооружения на сумму почти в 7 раз меньше. Но даже из этих 8,6 млрд гривен государственного оборонного заказа, "Укроборонпром" получил 4,6 млрд гривен, которые позволили передать военным 6 986 единиц военной техники и вооружения. То есть, общая сумма, которую получил "Укроборонпром" в рамках госзаказа в 2016 году – в 12 раз меньше, чем "нарисовал" Денис Бигус», – говорится в сообщении концерна.

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В «Укроборонпроме» заявили, что за каждой гривной стоит каждая из единиц техники, которая была отремонтирована, восстановлена, модернизирована или создана с нуля на более чем 130 предприятиях концерна. «Необходимо отметить, ГК "Укроборонпром" не финансируется бюджетом. Ни копейки в бюджете Украины по строчке финансирование ГК "Укроборонпром" не существует», – отмечает пресс-служба концерна.

В ГК "Укроборонпром" отметили, что не несут ответственность за хозяйственную деятельность контрагентов и коммерческих структур, с которыми они сотрудничают. Но ради недопущения любых сделок концерн каждый раз запрашивает у контролирующих и правоохранительных органов информацию о поставщиках и их возможной фиктивности. А в случае подозрения поставщика в любых сделках, "Укроборонпром" составляет информационное сообщение и направляет его в правоохранительные органы.

«В сюжете упоминается компания "Ренал", которая поставляла узлы и агрегаты для производства и ремонта бронетехники. Должны отметить, что о факте получения таких узлов и агрегатов свидетельствуют: документы первичного бухгалтерского учета, акты входного контроля и даже отметки в журналах въезда выезда автотранспорта. А на всю полученную продукцию имеется товаросопроводительная документация – сертификаты и паспорта, в которой производителем продукции определялся "Ренал".

Кроме того, с другими указанными в сюжете компаниями, а именно ООО "Мидленд Инвест", ООО "Промомаркет", ООО "Наполи груп", ООО "Малавит", предприятия "Укроборонпрома" вообще никогда не имели никаких договорных отношений», – утверждают в ДК.

«Все закупки в ГК "Укроборонпром" проходят на конкурентных началах в соответствии с законодательством Украины, в том числе и через электронные торговые площадки системы Prozzoro. Именно Концерн стал первым объединением государственных предприятий, которое полноценно перешло на электронные закупки, проведя первый электронный тендер еще осенью 2014 года», – уверяют в концерне.

Как сообщал УНИАН, в сюжете программы «Наши деньги» с Денисом Бигусом утверждается, что Киевский бронетанковый завод перечислил 5 миллионов гривен за поставку деталей компании, которая вывела деньги в "обнальные ямы". Пока правоохранители дважды "хоронили" расследование – "прокладка" из окружения менеджера Порошенко, собрала с трех бронетанковых заводов еще 93 миллионов.