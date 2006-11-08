Железная дорога объявляет войну зайцам и контрабандистам

Руководство Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины объявляет жесткую борьбу фактам массового безбилетного проезда в пригородных электропоездах и поездах дальнего следования, повторного использования белья, контрабанды и нарушения таможенных правил с участием проводников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, чтобы исключить эти недостатки, повысить качество обслуживания пассажиров, внедрен целый ряд мероприятий.

В частности, серьезные меры приняты для предотвращения повторной продажи постельного белья. Во всех поездах пассажиры получают белье в запаянном фирменном пакете, что гарантирует пассажиру качество услуги. Просто нужно проследить, чтобы пакет был целым, поскольку некоторые проводники, пренебрегая правилами гигиены, продают уже один раз использованное белье. Как отмечается в сообщении, санэпидслужба предъявляет дороге совершенно справедливые претензии, поскольку за последние три месяца контролирующими службами выявлено 157 фактов повторного использования 190 комплектов постельного белья. При этом было уволено 11 проводников и два начальника поезда.

«Мы изучаем опыт европейских стран, где исключен доступ проводника к деньгам и разрабатываем примерно такую же систему. Это позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, искоренить нарушения, не подвергать риску здоровье людей», - подчеркнул генеральный директор “Укрзализныци” Владимир КОЗАК.

Отдельная программа разработана по предотвращению контрабанды и нарушению таможенных правил проводниками. «Везут все, начиная от сигарет и заканчивая мобильными телефонами и аксессуарами к ним», - отмечается в сообщении. С начала года уволено 277 проводников и около 400 привлечено к дисциплинарной ответственности.

По данным ведомства, чтобы искоренить эти явления, усилен контроль за работой поездных бригад на международных рейсах. В частности, введен обязательный осмотр конструктивных пустот вагонов перед отправлением в рейс. При этом персональную ответственность будут нести начальники пассажирских вагонных депо, резервов проводников и отделов кадров. Введена также коллективная ответственность за нарушение таможенных правил, то есть, за одного нарушителя отвечать будет вся бригада, отмечается в сообщении.