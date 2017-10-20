Леди Гага показала, чем занимается после прекращения концертной деятельности (фото)

Певица Леди Гага из-за проблем со здоровьем недавно была вынуждена отменить европейское турне. Сейчас звезда всеми силами старается вернуться в форму.

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Леди Гага страдает фибромиалгией - хронической сильной болью в скелетных мышцах. В сентябре она попала в больницу, из-за чего отменила свое участие в фестивале Rock In Rio и несколько последующих концертов, а вскоре - и весь тур по Европе под названием "Joanne".

Певица решила некоторое время отдохнуть от концертов и заняться своим здоровьем. На днях она опубликовала в соцсети несколько фото и видео о том, как занимается йогой. Поклонники в комментариях выразили радость от того, что их любимице становится лучше.