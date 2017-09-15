Леди Гагу экстренно госпитализировали в Бразилии

Американскую певицу Леди Гагу экстренно госпитализировали в Рио-де-Жанейро. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

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"Меня отвезли в больницу. Это не просто боль в районе бедра или усталость от тура, это очень сильная боль. Я в хороших руках с самыми лучшими врачами", – рассказала певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее певица призналась, что уже несколько лет страдает редким заболеванием.