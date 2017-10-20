Суд над виновницей смертельного ДТП в Харькове Зайцевой (трансляция завершена)

В Харькове проходит суд над виновницей смертельного ДТП с 5 погибшими Еленой Зайцевой. Трансляцию ведет "Прямий канал".

Зайцеву уже доставили в суд. У здания суда, где избирают меру пресечения для Зайцевой, также усилили охрану.

Как сообщал УНИАН, в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль"Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы. В результате ДТП погибло 5 человек, еще 6 госпитализированы.

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Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По словам начальника Харьковской областной полиции Олега Беха, девушка, которая была за рулем "Лексуса", четыре раза привлекалась к админответственности за нарушение правил дорожного движения по ч.ч. 1, 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях в 2016 году и дважды - с начала этого года.