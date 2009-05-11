Международный фестиваль отдал гран-при фильму «Подарок Сталину»

В Севастополе жюри определило победителей 5-го Международного телерадиофестиваля «Победили вместе», посвященного 65-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, среди отмеченных призами и дипломами жюри (всего на фестиваль поступило около 200 теле- и радиопрограмм, которые соревновались в 12 номинациях) - фильмы и радиопрограммы журналистов и кинодокументалистов из Азейбарджана, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Украины (Украина, в основном, бала представлена работами областных региональных государственных ТРК). Гран-при фестиваля получил фильм «Подарок Сталину» (автор – П.ФИНН, режиссер – Р.АБДРАШЕВ, оператор – Х.КЫДЫРАЛИЕВ, производство студии «Казахфильм» при участии Израиля, России, Польши, Казахстана).

Целью фестиваля была активизация освещения в СМИ величия подвига народов стран антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии, содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также повышению профессионального мастерства творческих работников телевидения и радио.

Как сообщил журналистам перед церемонией подведения итогов фестиваля первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, «отрадно, что растет количество участников и количество фильмов, представляемых на фестиваль, увеличивается количество номинаций, они становятся все более разнообразными». В то же время, он подчеркнул, что «надо постараться сделать все, чтобы аудитория фестиваля была как можно более широкая».

В церемониях открытия и закрытия фестиваля приняли участие председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, председатель городского совета Севастополь Валерий САРАТОВ, командующий ВМС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, представители командования ЧФ РФ. Организаторами фестиваля, который проводился с 4 мая на базе Севастопольской региональной государственной ТРК, были Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию, Министерство обороны Украины, Севастопольская городская госадминистрация, Севастопольський городской совет, Ассоциация работников, Государственный комитет Украины по делам ветеранов.