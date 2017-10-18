На Житомирщине планируют создать спортивный интернат

01:42, 18 октября 2017
Общество
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Председатель Житомирской ОГА Гундич утвердил рабочую группу, которая займется созданием в области спортивного интерната.

Гундич утвердил рабочую группу по созданию спортивного интерната / фото oda.zt.gov.ua

Глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич утвердил рабочую группу, которая займется вопросом создания в области спортивного интерната. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, состав утвержден распоряжением председателя ОГА о создании рабочей группы по вопросам создания муниципального учреждения спортивного профиля.

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«Спортсменов-чемпионов и сильные команды должны воспитывать с детства. Идея спортивного интерната появилась уже давно. У нас есть таланты, есть дети, которые хотят заниматься профессионально спортом. То почему бы не готовить спортсменов у себя, а не отправлять детей в другие области. В следующем году должны начать проект по созданию спортивного интерната», – отмечает Гундич.

В рабочую группу вошли представители спортивной и образовательной сферы, финансисты.

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Теги: #спортивный интернат на Житомирщине