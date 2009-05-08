Тимошенко рассказала, сколько Украина заработала на «торговле воздухом»

От продажи квот на выброс углекислого газа Украина уже получила 640 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании с представителями региональных властей.

«Эти 640 млн. грн. мы уже готовы использовать на нашу ключевую программу, которую мы объявили и которую проводим, – это реконструкция, модернизация и замена устаревших котлов, которые сейчас работают на природном газе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что в ближайшие недели ожидается еще одно поступление средств от продажи квот. Таким образом, общая сумма составит порядка 2 млрд. грн.

При этом премьер-министр заявила о необходимости активизировать работу по подготовке проектов замены котлов на теплонасосы, чтобы уже на следующей неделе можно было начать выделение денег непосредственное на модернизацию.

По ее словам, на сегодняшний день уже составлен реестр всех котельных, которые необходимо модернизировать, – это 31 тысяча котельных и более 72 тысяч котлов.

В свою очередь, руководитель Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Сергей ЕРМИЛОВ отметил, что уже подготовлено несколько десятков проектов по замене котлов теплонасосами. Он обратился к представителям местных властей с просьбой активизировать работу по подготовке данных проектов, отметив при этом, что в стране не хватает профессиональных инженеров, чтобы можно было провести анализ состояния котельных по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести самую большую выгоду.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, всего от продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. В рамках Киотского протокола, который Украина ратифицировала в 2004 году, существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два, – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.