В Виннице водитель автобуса обозвал АТОшника "дебилом" и выгнал из салона

В Виннице водитель одного из автобуса выгнал из салона участника АТО с льготным билетом. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Таиса Гайда.

Согласно ее сообщению, боец купил себе льготный билет, а жене полный, однако водитель автобуса, собрав деньги с «безбилетников», выгнал АТОшника, который является инвалидом ІІ группы.

«Выбросил его сумку и обозвал "дебилом", - написала волонтер.

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Другие АТОшники стали на защиту бойца и добились увольнения водителя, а сам боец, которого выгнали из автобуса – получит компенсацию в виде месячной компенсации зарплаты водителя и грузовик дров.

«...обладминистрация обещала до конца недели проинформировать всех перевозчиков о перевозке АТОшников и перевозчики должны до конца недели во всех маршрутках разместить информацию о бесплатной перевозке АТОшников без ограничений», - написала Гайда.

Как сообщал УНИАН ранее, в Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен неизвестными.