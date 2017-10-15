В Константиновке вандалы разрушили памятник погибшим бойцам АТО
Памятник погибшим бойцам АТО не простоял в Константиновке и суток.
В Константиновке Донецкой области неизвестные оторвали плиту с красно-черным флагом с памятника погибшим бойцам АТО. Об этом сообщает телеканал "ДоТеБе".
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Памятник установили члены союза ветеранов и воинов АТО 13 октября, но не прошло и суток, как памятный знак был разрушен неизвестными.
В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело.
"Открыто дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас постамент находится на реконструкции", - отметила пресс-офицер Константиновского отделения полиции Хатия Арабули.
Памятный знак в сквере Афганцев в Константиновке открыли в честь трех погибших местных жителей, участвовавших в АТО.