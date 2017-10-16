Автор граффити на Грушевского раскритиковал их восстановление без его участия

Социальный художник Sociopath раскритиковал восстановление "Икон Революции" на улице Грушевского без его участия. Sociopath назвал это вандализмом, а организаторов восстановления граффити обвинил в самопиаре. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нанесенные пятна не имеют ничего общего с настоящими революционными символами. Надеюсь, на этот раз самовольные действия Дмитрия Резниченко и компании на роль восстановителей исторической памяти не останутся без внимания правоохранительных органов, а их творческие недопотуги будут осуждены общественностью, которая не позволяет манипулировать собой", - написал худождник.

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Sociopath отверг обвинения в том, что он самоустранился от восстановления граффити. По его словам, он действует в рамках правового поля.

"Я действую в рамках правового поля, и как бы мне не хотелось восстановить “Иконы Революции” здесь и сейчас, даже в 2014-м я согласовывал создании всех своих работ на Майдане со штабом Революции. Сегодня я не имею морального права нивелировать возможность законных оснований для возобновления “Икон Революции”, и если человеческий закон писан не для всех и не ради этого была Революция Достоинства, тогда зачем погибла Небесная Сотня и продолжают гибнуть наши герои на Востоке!?", - написал он.

Художник отметил, что сейчас продолжаются следственные действия по факту уничтожения “Икон Революции” и завершается сложный процесс законных разрешений. Он обратился к "всем трезвомыслящим украинцам", патриотическим организациям, генпрокурору Юрию Луценко, главе МВД Арсену Авакову с призывом дать моральную и правовую оценку восстановлению известного граффити без его участия. Также Sociopath просит "окончательно прекратить спекуляции вокруг этой темы".

Напомним, общественная организация «Новый огонь» сообщила, что на улице Михаила Грушевского в Киеве восстановили граффити, известные как «иконы» Революции достоинства. Согласно сообщению, граффити восстановили художники в сотрудничестве с общественной организацией «Новый огонь», а не стрит-арт художник Sociopath, как предполагалось ранее.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября с фасада дома на улице Грушевского в Киеве между витрин салона мебели,исчезли известные патриотические граффити, созданные во время Революции достоинства. Руководитель этого салона в соцсетях назвал эти граффити «трафаретным искусством» и «типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы». После этого активисты разбили окна и обрисовали фасад мебельного салона, на стене которого ранее были размещены работы. Потом салон закрылся.