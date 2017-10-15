В центре Житомира состоялся марш за права животных

Как передает корреспондент УНИАН, в акции в центре города приняли участие более 100 человек, которые прошли по улице Михайловской до Житомирского городского совета.

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Впереди колонны участники марша несли баннер "Житомир. 15 октября. Марш за права животных". В руках люди держали плакаты: "Украина - гуманная страна", "Не убивай меня!", "Житомир - за права животных", "Живодеров - на мыло!", "Мы - за цирки без животных", "Откажись от меха!" и тому подобное.

Во время движения колонны некоторые участники вели собак, а некоторые - несли кошек. Среди участников акции было много молодежи, которая держала плакаты с лозунгами. Также в марше приняли участие пенсионеры, которые несли рисунки с животными.

Как сообщал УНИАН, в Киеве Сегодня состоялось многотысячное шествие за права животных. Многие из участников акции пришли со своими домашними любимцами. Люди в руках держали плакаты, на которых было написано, что животных не могут использовать в цирке, или в дельфинариях, что животные также имеют право голоса.

Всего к Всеукраинскому маршу за права животных присоединились 17 городов Украины.