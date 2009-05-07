Коммунисты предлагают возобновить смертную казнь в Украине

Фракция Коммунистической партии Украины предлагает Верховной Раде рассмотреть в ближайшее время законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усиления уголовной ответственности за определенные преступления)», которым предусматривается возобновление смертной казни в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что предусматривается внесение изменений в соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины. Законопроектом предлагается установить возможность применения как исключительной меры наказания смертной казни за такие тяжкие и особо тяжкие преступления: умышленное убийство (ч. 2 ст. 115), торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека (ч. 3 ст. 149), разбой (ч. 4 ст. 187), бандитизм (ст. 257), террористический акт (ч. 3 ст. 258), контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ч. 3 ст. 305), получение взятки (ч. 3 ст. 368).

П.СИМОНЕНКО сообщил, что предлагается также установить возможность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы за такие преступления: изнасилование (ч. 4 ст. 152), насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом (ч. 3 ст. 153), развращение несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156), грабеж (ч. 5 ст. 186), мошенничество (ч. 4 ст. 190), присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191), создание преступной организации (ч. 1 ст. 255), сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией (ч. 4 ст. 303), втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 2 ст. 304), незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307), дачу взятки (ч. 2 ст. 369).

Лидер КПУ отметил, что, по данным Государственной судебной администрации Украины, количество осужденных за умышленное убийство лиц, к которым применено наказание в виде пожизненного лишения свободы, в 2006 году составило 74 человека, в 2007 году – 102 человека и в 2008 году – 67 человек. Он также привел данные Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний. По словам П.СИМОНЕНКО, по состоянию на 1 января 2009 года в уголовно-исполнительных учреждениях отбывали наказание 109,9 тыс. осужденных к лишению свободы, из них: 18 тыс. 995 были осуждены за умышленное убийство (17,3% от общего количества); 2 тыс. 701 - за изнасилование (2,5%); 13 тыс. 652 – за разбой (12,4%); 14 тыс. 984 - за грабеж (13,6%). При этом он отметил, что “более половины осужденных – наркоманы”.

П.СИМОНЕНКО считает, что введение смертной казни будет служить сдерживающим фактором для тех, кто может совершить преступления.