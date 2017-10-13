Порошенко посмертно присвоил командиру розведотделения Александру Капушу звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко присвоил погибшему командиру розведотделения 128-й горно-пехотной бригады Александру Капушу звание Героя Украины.

Читайте такжеПорошенко: статус участника боевых действий получили более 300 тысяч украинских воиновКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время вручения государственных наград Украины военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований по случаю Дня защитника Украины сегодня в Киеве.

По его словам, Александр Капуш - погибший командир разведывательного отделения 15 отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

«Каждый из нас очень хорошо помнит дни февраля 2015 года. Именно в эти дни во время выполнения боевого задания группа разведчиков, возглавляемая Александром, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил российских наемников. В сложный момент боя на группу со стороны противника бросили боевую гранату и Александр не колеблясь прикрыл собой товарищей, а сам погиб. Позиции были удержаны и за проявленные во время боя смелость и решительность, личное мужество и героизм Капушу Александру Васильевичу присвоено высокое звание Героя Украины», - заявил президент.

«Подвиг Александра останется в народной памяти, станет символом несокрушимости украинского боевого духа защитников нашей украинской земли», - добавил Порошенко.

Президент вручил звезду Героя Украины родителям Александра Капуша в Мариинском дворце.