Порошенко: за два последних года 27 воинов удостоены звания Героя Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Тяжелые дни и бессонные ночи и теперь выпали на долю украинских женщин. Сегодня утром на территории этого мемориального комплекса открылась фотовыставка «Матери Героев», посвященная мамам Героев Украины », - заявил он.

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«За два последних года 27 воинов, среди которых - Надежда Савченко, удостоены этого высокого звания», - добавил президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения заявил, что весь цивилизованный мир стремится, чтобы страшная трагедия в годы Второй мировой войны не повторилась снова.