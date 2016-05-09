Порошенко: за два последних года 27 воинов удостоены звания Героя Украины
За два последних года 27 воинов удостоены звания Героя Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.
«Тяжелые дни и бессонные ночи и теперь выпали на долю украинских женщин. Сегодня утром на территории этого мемориального комплекса открылась фотовыставка «Матери Героев», посвященная мамам Героев Украины », - заявил он.
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«За два последних года 27 воинов, среди которых - Надежда Савченко, удостоены этого высокого звания», - добавил президент.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения заявил, что весь цивилизованный мир стремится, чтобы страшная трагедия в годы Второй мировой войны не повторилась снова.