В Кировограде разбился учебный самолет: есть жертвы (фото)
11:32, 07 мая 2009Общество
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Информацию подтвердили в МЧС
Сегодня утром на аэродроме Государственной летной академии Украины в Кировограде разбился учебный самолет, погибли два человека.
Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из компетентных источников.
Информацию об инциденте подтвердили в Главном управлении МЧС в области, однако отказались комментировать до завершения работы следственной комиссии.
По неофициальным данным, воздушное судно выполняло тренировочный полет, авария произошла во время взлета. На борту находились два человека, один из которых – иностранец.
Фото УНИАН
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