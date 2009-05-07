В Кировограде разбился учебный самолет: есть жертвы (фото)

Сегодня утром на аэродроме Государственной летной академии Украины в Кировограде разбился учебный самолет, погибли два человека.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из компетентных источников.

Информацию об инциденте подтвердили в Главном управлении МЧС в области, однако отказались комментировать до завершения работы следственной комиссии.

По неофициальным данным, воздушное судно выполняло тренировочный полет, авария произошла во время взлета. На борту находились два человека, один из которых – иностранец.

Фото УНИАН