Одесские преступники помогали желающим не платить налоги

Прокуратура Одесской области направила в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группировки, обеспечившей ряду бизнес-структур уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах – свыше 14 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, дело возбуждено в отношении организатора и членов организованной преступной группировки, которые содействовали субъектам хозяйственной деятельности при уплате налогов.

Досудебным следствием, в частности, установлено, что уклонение от налогов осуществлялось путем документального оформления несуществующих финансово-хозяйственных операций между фиктивными и реально действующими предприятиями.

С целью возмещения нанесенных государству убытков на имущество обвиняемых наложен арест.