Мужчина направлялся из Луганска в Одессу с разрешениями на оружие от "ЛНР" (фото)

В контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» по маршруту Луганск-Одесса прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля, у которого обнаружили фейковые документы от НВФ.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, во время проведения углубленного осмотра автотранспорта пограничниками Донецкого отряда было обнаружено два разрешения на травматическое оружие от так называемого «МВД ЛНР».

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В ходе беседы было установлено, что эти удостоверения гражданин получил взамен просроченных, выданных ему ранее МВД Украины. Как отметил гражданин, представитель «правоохранительного органа» НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений.

Об этом факте сразу сообщили в Национальную полицию.