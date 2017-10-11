В сети появилась запись разговора Бабкина с львовским активистом: РФ агрессором не считает, не все так однозначно (видео)

Популярный певец, бывший лидер группы 5nizza Сергей Бабкин, концерт которого был сорван во Львове, накануне выступления, оказывается, разговаривал по телефону с представителем Добровольческого Движения ОУН Антоном Петривским.

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Запись этого разговора обнародовала Львовская городская организация Добровольческого Движения ОУН на Facebook. Бабкину передали еще тогда условия активистов: публично признать Россию агрессором, признать оккупацию Крыма и пообещать не петь в России. Артист попробовал договорится о личной встрече с активистом. Как думает Петривский, хотел предложить деньги.

В разговоре Бабкин заявляет, что легко бы мог назвать Россию агрессором. "Я не боюсь сказать на камеру, но если я так считаю. Если я так считаю откровенно, искренне, всем сердцем, всей душой, тогда я легко, с легкостью, прям счас быстренько запишу на телефон эту фразу. А если я так не считаю? Во мне что-то сопротивляется, я не могу этого сказать", - подчеркнул он.

Он также отметил, что деньги, заработанные в России, "везет в Украину", платит налоги, занимается благотворительностью, но не кричит об этом, "как некоторые группы".