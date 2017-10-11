В сети появилась запись разговора Бабкина с львовским активистом: РФ агрессором не считает, не все так однозначно (видео)
Запись этого разговора обнародовала Львовская городская организация Добровольческого Движения ОУН.
Популярный певец, бывший лидер группы 5nizza Сергей Бабкин, концерт которого был сорван во Львове, накануне выступления, оказывается, разговаривал по телефону с представителем Добровольческого Движения ОУН Антоном Петривским.
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Запись этого разговора обнародовала Львовская городская организация Добровольческого Движения ОУН на Facebook. Бабкину передали еще тогда условия активистов: публично признать Россию агрессором, признать оккупацию Крыма и пообещать не петь в России. Артист попробовал договорится о личной встрече с активистом. Как думает Петривский, хотел предложить деньги.
В разговоре Бабкин заявляет, что легко бы мог назвать Россию агрессором. "Я не боюсь сказать на камеру, но если я так считаю. Если я так считаю откровенно, искренне, всем сердцем, всей душой, тогда я легко, с легкостью, прям счас быстренько запишу на телефон эту фразу. А если я так не считаю? Во мне что-то сопротивляется, я не могу этого сказать", - подчеркнул он.
Он также отметил, что деньги, заработанные в России, "везет в Украину", платит налоги, занимается благотворительностью, но не кричит об этом, "как некоторые группы".