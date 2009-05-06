Завтра синоптики обещают дождь, грозу и похолодание

Завтра ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на востоке до 23°, в западных (кроме Закарпатья), северных и Винницкой областях 10-15°; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 4-9°.

В Киевской области в четверг утром и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 11-13°.