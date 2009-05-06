До Украины «свиной грипп» еще не добрался

На сегодня в Украине не зарегистрировано случаев заболевания гриппом штамма А/H1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, продолжается мониторинг ситуации относительно заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Специалистами Кировоградской, Одесской областной и Киевской городской санэпидстанций были проведены противоэпидемические мероприятия в отношении лиц, прибывших в Украину из Мексики и США. Симптомов заболевания не обнаружено.

На территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских, речных портов при проведении приграничного и таможенного контроля осуществляется комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мер.

Соответствующая памятка для населения разослана во все области Украины.

По информации Оперативного штаба Минздрава Украины по реагированию на ситуацию, связанную с распространения гриппа A/Н1N1 в мире и координации действий относительно предупреждения его занесения в Украину, из 21 государства поступили официальные сообщения о 1490 случаях инфицирования гриппом А/H1N1.

В частности, из Мексики поступило сообщение о 822 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 29 летальных. Продолжаются лабораторные исследовании ранее отобранного материала от больных.

Правительство США сообщило о 403 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, один из которых закончился летально.

Сообщения о лабораторно подтвержденных случаях без смертельных случаев поступили из Австрии (1), Канады (140), Китая, Гонконга (1), Коста-Рики (1), Колумбии (1), Дании (1), Сальвадора (2), Франции (4), Германии (9), Ирландии (1), Израиля (4), Италии (5), Нидерландов (1), Новой Зеландии (6), Португалии (1), Республики Корея (2), Испании (57), Швейцарии (1), Соединенного Королевства (27).