Житомирский горсовет завтра начнет сотрудничество с системой "ProZorro.Продажи"

Житомирская городская рада решила договориться о сотрудничестве по системе «ProZorro.Продажи».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, на завтра в Житомире запланировано подписание соответствующей Декларации о сотрудничестве между горсоветом и системой «ProZorro.Продажи».

«Кроме того, команда проекта «ProZorro.Продажи» проведет презентацию электронной системы по продаже государственных и коммунальных активов в Житомирской городской раде», - сказано в сообщении.

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Во время презентации расскажут о самой системе, о первых успешных аукционах по продаже и аренде государственного имущества и выгодах от ее использования.

Планируется, что участниками мероприятия станут : Алексей Соболев, руководитель «ProZorro.Продажи», Житомирский городской голова Сергей Сухомлин и руководители коммунальных предприятий Житомира.

Напомним, электронная система «ProZorro.Продажи» – это совместный проект Министерства экономического развития и торговли Украины, Фонда гарантирования вкладов Украины и Transparency International Украина. Система обеспечивает прозрачную, быструю и эффективную продажу государственных активов (активы неплатежеспособных банков, а также имущество государственных и коммунальных предприятий).