КРУ поймало «Хлеб Украины» на финансовых нарушениях: 4,4 млн.

Контрольно-ревизионное управление в Херсонской области обнаружило на 7 элеваторах ГАК «Хлеб Украины» финансовые нарушения на сумму 4,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Херсонской области.

Согласно сообщению, результаты ревизии, проведенной в текущем году, касаются финансовой деятельности элеваторов в 1995 – 1997 годах.

Кроме финансовых нарушений, неэффективные управленческие действия руководства элеваторов повлекли за собой потери госбюджета в размере почти 19 млн. грн. Потери возникли из-за долгов по кредитам, выданных сельхозпроизводителям в 1995 – 1997 годах на топливо, запчасти, удобрения и посевной материал. В сообщении отмечается, что большинство из сельхозпредприятий, получивших такие кредиты, сейчас банкроты.

Кроме того, по данным КРУ, в 1995 – 1997 годах более 1,7 млн. грн. были направлены на содержание аппарата ГАК «Хлеб Украины», при этом деньги проходили как платежи за маркетинговые, информационные и юридические услуги.

Как уточнили в пресс-службе КРУ в Херсонской области, материалы по проверкам элеваторов переданы в правоохранительные органы.