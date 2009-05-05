Как снизилась стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

В апреле т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,38% (30 долл. США) - до 438 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 58 долл. - до 410 долл., 2-комнатных – на 59 долл. – до 608 долл., 3-комнатных – на 32 долл. – до 766 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 24 долл. – до 330 долл., 2-комнатных – снизилась на 43 долл. – до 616 долл., 3-комнатных – снизилась на 41 долл. – до 722 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 22 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – на 32 долл. – до 347 долл., 3-комнатных – на 35 долл. – до 533 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 23 долл. - до 285 долл., 2-комнатных – снизилась на 27 долл. – до 380 долл., 3-комнатных – снизилась на 44 долл. – до 525 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 26 долл. – до 255 долл., 2-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 350 долл., 3-комнатных – снизилась на 20 долл. – до 449 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 21 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – выросла на 7 долл. – до 403 долл., 3-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 467 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 27 долл. – до 296 долл., 2-комнатных – снизилась на 33 долл. – до 386 долл., 3-комнатных – снизилась на 44 долл. – до 465 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 27 долл. – до 285 долл., 2-комнатных – снизилась на 18 долл. – до 382 долл., 3-комнатных – снизилась на 20 долл. – до 483 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 36 долл. – до 260 долл., 2-комнатных – снизилась на 24 долл. – до 374 долл., 3-комнатных – снизилась на 32 долл. – до 455 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 24 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 362 долл., 3-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 475 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 13%, Печерском – 5%, Дарницком – 11%, Оболонском – 9%, Днепровском – 10%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 9%, Святошинском – 9%, Деснянском – 12%, Подольском – 8%.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 22,9% (139 долл. США) - до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 37,79% (368 долл.) - до 607 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.