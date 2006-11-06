Экс-министр финансов, председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что правительство не способно сдержать инфляцию, которая достигла уже годового показателя.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП.

«Правительство «ударными» темпами выполняет «план» повышения цен”, - сказал В.ПИНЗЕНИК, комментируя рост инфляции в октябре до 2,6%. Он отметил, что это рекордно высокий показатель.

«За 10 месяцев этого года размер инфляции достиг цифры, заложенной в плане на весь 2006 год, - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК. - В среднегодовом измерении инфляция достигла почти 12%».

«Всего за три месяца работы нового правительства цены на потребительские товары повысились на 4,7%, тогда как за предыдущие 7 месяцев с начала года инфляция держалась на уровне 3,8%», - отметил экс-министр финансов.

«По росту цен на промышленные товары инфляция уже значительно превысила годовой показатель прошлого года”, - отметил В.ПИНЗЕНИК. Так, в 2005 году цены увеличились на 9,5%, а за 10 месяцев текущего года - уже на 12,7%, отметил он.

«Такой высокий уровень роста цен демонстрирует неспособность правительства проводить адекватную экономическую политику, в частности, относительно сдерживания инфляции», - считает бывший руководитель главного финансового ведомства государства.