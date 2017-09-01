Экс-президент Янукович воспитывает рожденного в России трехлетнего сына - СМИ
По данным журналистов, неофициальная жена Януковича Любовь Полежай родила в России в 2014 году.
Бывший президент Украины 67-летний Виктор Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет.
Об этом сообщает Страна.uа со ссылкой на источники в окружении Януковича.
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По их данным, его гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.
При этом журналисты отмечают, что в феврале этого года экс-президент дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет.
Кроме того, Янукович подтвердил, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки - Любовью Полежай.
На момент проживания с Януковичем в Украине она владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего".
Бывшая жена экс-президента Людмила Янукович сейчас проживает в Крыму.