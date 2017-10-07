Заговорил на украинском и трижды выходил на бис: как прошел концерт Стинга в Киеве (видео)

Британский певец Стинг выступил в крупнейшем концертном зале страны, собрав полный аншлаг.

После концерт певец отдыхал в ресторане, наслаждаясь вокалом победительницы третьего сезона проекта "Голос страны".

Читайте такжеОтказался от сопровождения полиции и попросил швею: легендарный рок-музыкант Стинг сегодня прибывает в Киев (видео)

Дворец спорта был заполнен. Ровно в восемь, как и заявлено в билетах, на сцене появился Стинг и его старший сын Джо. Выдающийся отец представил сына, а тот пообщался с залом на украинском.

На украинском разговаривал не только Джо, но и сам Стинг, но несколько скромнее. Позже отец с сыном спели "Shape of my heart" в дуэте. Кроме того, певец трижды выходил на бис. В субботу Стинг улетел из Киева.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Стинг после шестилетнего перерыва снова вернулся в Киев. Артист приземлился в аэропорту "Борисполь", где его встретили с "караваем мира".