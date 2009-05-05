В двух областях капремонтом дорог занималась фирма без лицензии

В Тернопольской области разоблачены предприниматели, которые незаконно получили из государственного бюджета свыше 10,4 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в прошлом году должностные лица одного из частных предприятий без соответствующей лицензии проводили на территории Тернопольской и Ивано-Франковской областей капитальный ремонт автомобильных дорог, в результате чего незаконно получили из госбюджета вышеупомянутые средства.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.202 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью).