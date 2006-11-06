Пол Маккартни заплатил 200 тысяч фунтов за компромат
Сэр защищается от второй жены
Сэр Пол Маккартни купил за 200 тысяч фунтов стерлингов пленки, которые, по сведениям СМИ, содержат компрометирующую информацию об отношениях музыканта с его первой женой - Линдой, умершей в 1989 году. Таблоид Daily Mail сообщает, что эти записи намеревалась получить Хизер Миллс, нынешняя жена сэра Пола, начавшая с ним бракоразводный процесс.
Выкупленные Маккартни пленки принадлежали Питеру Коксу, литературному агенту и соавтору Линды Маккартни: вместе они работали над вегетарианской книгой Home Cooking. Питер Кокс дал понять СМИ, что в записях содержатся жалобы Линды на Пола, в частности, она рассказывала, что муж бил ее. Если бы эти свидетельства оказались в руках Хизер Миллс, второй жены Маккартни, то ей было бы проще доказать в суде, что сэр Пол мог наносить ей побои.
Источники, пересказавшие Daily Mail содержание переговоров Маккартни и Кокса, сообщили, что Хизер Миллс назвала сумму, которую она хотела бы получить после развода: речь идет о 80 миллионах фунтов стерлингов. Ранее требования Миллс не разглашались.
Маккартни и Миллс начали бракоразводный процесс после четырех лет брака. С мая 2006 года они официально живут раздельно. За истекшие месяцы стороны успели обменяться взаимными обвинениями, а их развод стал одной из главных тем британских СМИ.