Пол Маккартни заплатил 200 тысяч фунтов за компромат

Сэр Пол Маккартни купил за 200 тысяч фунтов стерлингов пленки, которые, по сведениям СМИ, содержат компрометирующую информацию об отношениях музыканта с его первой женой - Линдой, умершей в 1989 году. Таблоид Daily Mail сообщает, что эти записи намеревалась получить Хизер Миллс, нынешняя жена сэра Пола, начавшая с ним бракоразводный процесс.

Выкупленные Маккартни пленки принадлежали Питеру Коксу, литературному агенту и соавтору Линды Маккартни: вместе они работали над вегетарианской книгой Home Cooking. Питер Кокс дал понять СМИ, что в записях содержатся жалобы Линды на Пола, в частности, она рассказывала, что муж бил ее. Если бы эти свидетельства оказались в руках Хизер Миллс, второй жены Маккартни, то ей было бы проще доказать в суде, что сэр Пол мог наносить ей побои.

Источники, пересказавшие Daily Mail содержание переговоров Маккартни и Кокса, сообщили, что Хизер Миллс назвала сумму, которую она хотела бы получить после развода: речь идет о 80 миллионах фунтов стерлингов. Ранее требования Миллс не разглашались.

Маккартни и Миллс начали бракоразводный процесс после четырех лет брака. С мая 2006 года они официально живут раздельно. За истекшие месяцы стороны успели обменяться взаимными обвинениями, а их развод стал одной из главных тем британских СМИ.

Лента.ру