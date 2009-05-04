В Европе за сутки - 30 новых случаев заболевания свиным гриппом

В Европе за сутки зарегистрировано 30 новых случаев заболевания гриппом А/H1N1, 24 из которых - в Испании.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил сегодня Европейский центр по контролю болезней в Стокгольме (ECDC), который ежедневно публикует данные по заболеванию новым вирусом гриппа.

В общей сложности, говорится в докладе, в понедельник врачи подтвердили 79 случаев заболевания гриппом А/H1N1 в 10 европейских государствах. В частности, в Австрии - 1 случай, Дании - 1, Франции - 2, Германии - 8 случаев, Ирландии - 1, Италии - 2, Испании - 44, Швейцарии - 1, Нидерландах - 1, Великобритании - 18 случаев.

О первых случаях инфицирования людей в Мексике и США неизвестным ранее штаммом вируса гриппа Всемирная организация здравоохранения сообщила в конце апреля.

Всего, по данным Европейского центра по контролю болезней в Стокгольме, за пределами Европы подтверждено по данным на утро понедельника 929 случаев заболевания новым гриппом. Речь идет о девяти странах и, в частности, о Канаде - 101 случай, Коста-Рике - 1, Колумбии - 1, Гонконге - 1, Израиле - 3, Мексике - 590 случаев, Республике Корея - 1, Новой Зеландии - 5 и США - 226 случаев.

ВОЗ в понедельник подтвердила 985 случаев заболевания вирусом A/H1N1, из которых 26 - смертельные. По данным организации, в настоящее время в Мексике подтверждено 590 случаев заболевания гриппом A/H1N1, из них 25 смертельные, в США - 226 случаев, в том числе один смертельный.

В заявлении ВОЗ в очередной раз подчеркивается, что употребление в пищу свинины и свиных продуктов, приготовленных в надлежащих условиях и подвергнутых тщательной кулинарной обработке, не несет риска заражения гриппом A/H1N1.

Также эксперты организации советуют людям, ощущающим недомогание, отложить поездки в другие страны и обратиться к врачу.

ВОЗ советует всем регулярно мыть руки с мылом, а в случае появления симптомов гриппа незамедлительно обратиться к врачу.

Организация в очередной раз заявила о том, что не рекомендует вводить ограничения в передвижении или закрывать границы.