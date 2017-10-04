В мирное время ВСУ могут привлекаться к мероприятиям по обеспечению суверенитета Украины – президентский законопроект

Оружие и боевая техника ВСУ могут применяться в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины. Об этом говорится в президентском законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Читайте такжеОпубликована одна из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса (документ)В частности, документом предлагается дополнить раздел V "Заключительные положения" закона "О Вооруженных силах Украины" пунктом 1-1 следующего содержания:

«Органы военного управления, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины могут привлекаться в мирное время в соответствии с законом к осуществлению мер, предусмотренных Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Привлеченные к осуществлению таких мер соединения, воинские части и подразделения Вооруженных сил Украины имеют право применять и использовать оружие и боевую технику».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).

Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).