ФБР: к стрельбе в Лас-Вегасе "Исламское государство" не причастно

Глава филиала Федерального бюро расследований (ФБР) в Лас-Вегасе Аарон Роуз заявил, что «нет связи» между стрельбой в этом городе и международной террористической организацией «Исламское государство».

Читайте такжеБойня в Лас-Вегасе: количество погибших возросло до 58, раненых – до 51Как сообщает «Медуза», об этом он заявил на пресс-конференции.

Ранее сегодня ответственность за нападение в Лас-Вегасе, где, по последним данным погибли 58 человек и 515 ранены, взяло на себя «Исламское государство».

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла во время проведения музыкального фестиваля кантри-музыки «Урожай» (Harvest) в американском Лас-Вегасе. Полиция установила, что 64-летний Стивен Крейг Паддок из Мескита (Невада) открыл стрельбу по посетителям фестиваля из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвал расстрел людей в Лас-Вегасе воплощением зла в чистом виде.