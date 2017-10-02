"Он был простым парнем": брат стрелка из Лас-Вегаса рассказал о своем родственнике

Эрик Пэддок, брат стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, рассказал о своем родственнике. Об этом сообщает Daily Mail.

«Он был простым парнем. Что-то перещелкнуло у него в голове», — сказал Эрик Пэддок.

По его словам, родственники стрелка не знают, что произошло. Эрик Пэддок отметил, что они с братом жили на разных побережьях США и редко виделись. Он добавил, что у его Стивена не было связей «ни с политическими, ни с религиозными организациями».

«Он был просто парнем, который жил в Меските (небольшой город в штате Невада), ездил играть в казино Лас-Вегаса и любил буррито», — рассказал брат стрелка.

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Эрид Пэддок выразил соболезнования семьям погибших.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 58 человек, пострадали более 500.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.