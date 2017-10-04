В ЕС призывают объяснить избрание в Верховный суд оскандалившихся судей

В представительстве Европейского Союза в Украине призывают Высший совет правосудия объяснить избрание в кандидаты на должности судей обновленного Верховного суда лиц с запятнанной репутацией.

Об этом говорится в ответе Представительства Евросоюза в Украине на запрос УНИАН.

«Высший совет правосудия в Украине решил предложить президенту 111 кандидатов на назначение судьями нового Верховного суда. Процесс отбора был прозрачным в целом», - заявили в представительстве ЕС.

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В то же время, в представительстве обратили внимание на негативное заключение Общественного совета добропорядочности, который указал, что у нескольких кандидатов в декларациях были обнаружены несоответствия в расходах и приобретенном имуществе.

«Честность, независимость и профессиональные качества всех судей не должны вызывать сомнений. Предложенный список кандидатов включает нескольких лиц, в отношении которых было высказано негативное заключение Общественным советом добропорядочности, который особо подчеркнул различиях между их активами и их законным доходом. Назначение даже нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе», - подчеркнули европейские дипломаты.

«В соответствии с европейскими стандартами, Высший совет правосудия должен пояснить свои решения таким образом, чтобы никаких обоснованных сомнений не осталось в честности предложенных кандидатов, и в соответствии с этим, восстановить доверие украинских граждан в независимости и честности Верховного суда», - констатируют в представительстве Евросоюза.

Также европейские дипломаты заявили, что все другие шаги, необходимые для запуска обновленного Верховного суда, следует принять без промедления.

Как сообщал УНИАН, ЕС внимательно следил за процессом отбора и предоставил значительную поддержку в вопросе реформирования Верховного суда.

29 сентября Высший совет правосудия внес представление президенту Украины Петру Порошенко на назначение 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Справка. 30 сентября 2016 с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. В соответствии с этими изменениями, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

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Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 – научными работниками и адвокатами.

Из 120 кандидатов, которые прошли конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

В соответствии с законом, победителей этого конкурса должен рекомендовать для назначения судьями ВСП, который может не утвердить того или иного кандидата на основании того, что он не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, или установит, что при прохождении им конкурсу были допущены процедурные нарушения.