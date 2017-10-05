Изменения в УПК обязывают следствие предупреждать об обыске - Горбатюк

Изменения, которые парламент внес в Уголовный процессуальный кодекс, обязывают следствие предупреждать об обысках, за исключением, когда ищут оружие.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник департамента спецрасследований ГСУ ГПУ Сергей Горбатюк.

"Обыск без предварительного предложения предоставить то, что собираются искать, добровольно, можно проводить только в отношении оружия. То есть, если ищут куртку в крови потерпевшего, то должны спросить - дашь добровольно? Получить письменный отказ, и после этого идти в суд за разрешением на обыск. Прописано там это прямо и категорически, без вариантов", - отметил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года перед голосованием за президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232) депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения. Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич с голоса быстро зачитал ряд предложений его комитета к законопроекту, которые якобы должны снять споры.

В частности, эти предложения касались доступа граждан к судебным заседаниям, их трансляции и размещения участников заседания в зале.

"Комитет предлагает изъять все, что вызвало такую горячую дискуссию в сессионном зале", - сказал он и отметил, что предлагается, в частности, изъять положение о доступе граждан в зал судебных заседаний только "при наличии свободных мест".

Князевич также зачитал несколько десятков номеров поправок к разным кодексам и законам, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена ни была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

Во время этого пакетного голосования ряд депутатов возмущались такой ситуацией, обращались к руководству парламента и скандировали "Позор!".