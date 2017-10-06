Парубий подписал закон о продлении действия закона об особом статусе ОРДЛО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал поданный президентом закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (регистрационный номер 7164).

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Согласно этому Закону временно, на срок, истекающий через один год со дня вступления в силу Законом Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", внедряется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее – отдельные районы Донецкой и Луганской областей)".

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Читайте такжеВолкер назвал продление на год действия закона об особом статусе ОРДЛО "жесткими шагами" Украины к миру

В законе определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.

Кроме того предусмотрено, что условиями проведения выборов являются безопасные условия деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле - и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей; соблюдения гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.