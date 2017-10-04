У Порошенко подтвердили подготовку двух законопроектов по Донбассу

14:15, 04 октября 2017
Политика
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Вместе с законом о реинтеграции Донбасса будет внесен законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

В АПУ подтвердили намерение подать 2 законопроекта относительно Донбасса / фото УНИАН

В Администрации президента подтвердили информацию о подготовке двух президентских законопроектов, касающихся Донбасса.

Как сообщил УНИАН информированный источник, ожидается, что президент внесет в ВР отдельно законопроект относительно реинтеграции Донбасса и еще один законопроект о продлении на год действия положения об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской, срок действия которого истекает 18 октября.

«Вчера решили выделить закон из переходных положений», - заявил он, напомнив, что сперва положение о пролонгации действия особого самоуправления в ОРДЛО должно было быть прописано в переходных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что президент должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса 4 октября, а рассматриваться в сессионном зале он может уже в четверг, 5 октября.

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Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #реинтеграция Донбасса#законопроект о Донбассе