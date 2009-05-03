АНТК Антонова и ОАК обсудят участие Украины в российских проектах

Авиационный научно-технический комплекс (АНТК) им.О.К.Антонова может принять участие в российском проекте создания пассажирского самолета МС-21 и российско-индийской программе разработки военно-транспортного самолета МТА.

Согласно протоколу заседания российско-украинского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, подписанному 29 апреля в Москве, возможности для такого сотрудничества АНТК должен обсудить с ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация

Кроме того, решено упростить таможенные процедуры для авиастроителей двух стран. Соответствующие предложения подготовят Минпромторг России и Минпромполитики Украины. Двусторонние проекты в авиастроении будут реализовываться на основе отдельных лицензионных договоров.

Украина, со своей стороны, намерена ускорить рыночные преобразования в авиастроительной промышленности.

Стороны также готовят к подписанию протокол к межправительственному соглашению от 1997 г. о сотрудничестве в сфере разработки, производства, поставок и эксплуатации авиатехники.

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