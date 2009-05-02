Зверское убийство под Москвой: среди жертв - граждане Украины

Следственные органы устанавливают обстоятельства убийства шести человек, в том числе десятилетнего ребенка, тела которых обнаружены в субботу в частном доме в Клину, сообщил РИА Новостиофициальный представитель СКП РФ по Московской области. Тела четырех мужчин, женщины и ее 10-летнего сына обнаружены в доме, принадлежащем убитой. "Как установили судмедэксперты, смерть граждан наступила в результате ножевых ранений в шею. Время наступления смерти устанавливается", - сказал собеседник агентства. Представитель СКП уточнил, что среди убитых также брат хозяйки дома и приезжие рабочие из Украины, Калининграда и Твери. По информации милиции, хозяйка дома и ее брат "вели асоциальный образ жизни". Уголовное дело по факту убийства возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Статья предполагает максимальное лишение свободы до 25 лет либо пожизненное заключение