Греция: на захваченном пиратами судне 17 украинских моряков

Судно «Ариана» под мальтийским флагом, захваченное в Индийском океане сомалийскими пиратами, принадлежит греческой компании, подтвердил представитель по печати министерства торгового флота, Эгейского моря и островной политики Греции, передает ИТАР-ТАСС.

«Судно принадлежит греческой компании, однако управляется из Лондона, поэтому первоначально возникла путаница, - сказал он. - Однако сейчас мы можем подтвердить, что судно действительно принадлежит грекам». «На балкере находятся 17 украинских моряков, а не 24, как первоначально сообщалось, - продолжил он. - Все члены команды, включая капитана, - граждане Украины. По имеющейся информации, никто из них не пострадал».

По словам представителя министерства, балкер, перевозивший сою, был захвачен пиратами в районе между Сейшельскими островами и Мадагаскаром. «Сейчас в этот район направился французский фрегат, - сказал он.

Газета.ру