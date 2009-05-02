ВО Свобода помешала «Маршу свободы»

Сегодня Всеукраинское объединение «Свобода» провело в Киеве акцию против легализации так называемых «легких» наркотиков, на чем настаивают участники “Марша свободы”, который был организован в этот же день в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”.

По данным пресс-службы, «Марш свободы», организованный “наркобаронами и их приспешниками”, в который раз потерпел крах в Киеве, поскольку движение участников этого мероприятия представители ВО “Свободы” заблокировали еще на Европейской площади.

Между тем в ВО “Свобода” выражают возмущение по поводу действий милиции, которая во время проведения акции противодействия пропаганде наркомании “стала на сторону наркоманов”, задержав трех свободовцев - Руслана АНДРИЙКО, Игоря ШВАЙКО и Вадима КУДОВБЕНКО.

Как отметил в связи с этим председатель Киевской организации ВО «Свобода» Андрей МОХНИК, «хотя власть имела все, включая судебные, средства влияния на ситуацию, она не предотвратила проведение так называемого «марша свободы», который призван пропагандировать наркоманский образ жизни”.

Акцию Всеукраинского объединения «Свобода», как утверждают ее организаторы, поддержали более трехсот киевлян. Главными лозунгами участников акции стали: «Наркотики - это не свобода! Наркотики - это зависимость» и др.

По данным пресс-службы, во время подобной акции в Днепропетровске милицией также был задержан активист “Свободы” Сергей ШАПОВАЛ, “который, пользуясь своими конституционными правами и национальным долгом, препятствовал откровенной пропаганде наркотиков”.

В свою очередь организаторы “Марша свободы” - объединение общественных инициатив “Объективная реальность” – требуют урегулирования законодательства в отношении незаконного оборота наркотиков.

Как говорится в официальном заявлении организаторов “Марша свободы”, размещенном на их сайте, они требуют, в частности, проведения парламентских слушаний относительно государственной политики в области оборота алкоголя, табака и других наркотиков, необходимых для полноценного анализа ситуации, которая сложилась в Украине вокруг эпидемии наркомании и ВИЧ/СПИД, и выработки изменений в законы и подзаконные акты в сфере государственной политики в отношении алкоголя, табака и других наркотиков.

Участники “Марша свободы” убеждены, что чрезмерное уголовное давление на потребителей канабиса не решает вопрос борьбы с наркобизнесом, а лишь ухудшает безопасность общественного здоровья.