Угроза гриппа A/H1N1: в какие страны не стоит ехать

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где выявлены случаи заболевания гриппом A/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Если же поездку нельзя перенести, то специалисты советуют не посещать людных мест, избегать пользоваться общественным транспортом, носить четырехслойную марлевую повязку или хирургическую маску.

Также МЧС рекомендует минимизировать контакты с больными свиньями. “Хотя нет четких признаков, что имеющиеся случаи заболевания людей свиным гриппом связаны с недавними или нынешними гриппоподобными заболеваниями свиней, рекомендуется минимизировать контакты с больными свиньями и сообщать соответствующим медицинским службам о больных животных. Большинство людей заражаются в результате длительного, тесного контакта с инфицированными свиньями”, - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, обращают внимание в МЧС, в связи с тем, что вирус гриппа A/H1N1 передается преимущественно воздушно-капельным путем, необходимо выполнять санитарно-противоэпидемический режим, предусмотренный при эпидемиях респираторных вирусных инфекций.

Как сообщалось, на сегодняшний день случаи заражения гриппом A/H1N1 подтвердили власти США, Великобритании, Израиля, Новой Зеландии, Канады, Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Франции, Гонконга, Италии.