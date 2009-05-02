Сотрудница налоговой нагрела государство на 9,6 миллиона

В Одессе разоблачена сотрудница одного из отделов районного управления налогового контроля юридических лиц Государственной налоговой инспекции, нанесшая ущерб государству на сумму 9,6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что она подделала справку о результатах проверки частного предприятия относительно подтверждения отношений с налогоплательщиком - обществом с ограниченной ответственностью на сумму 60,4 млн. грн. На основании этой справки налоговым ведомством было принято решение о начислении ООО бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 9,6 млн. грн.

Прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 366 часть 1 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).